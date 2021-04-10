Advertisements
عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة
السبت 10/أبريل/2021 - 12:25 ص
Advertisements
نفى الإعلامي شريف عامر، ما تردد من أخبار حول إصابته بانسداد في شرايين المخ.
كان "عامر" قد تحدث عن مرض والدته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلا أن إحدى الصحف نشرت أنه هو من أصيب بالمرض.
وعلق الإعلامي على الخبر قائلا: "عاتب على الزملاء. هل يمكن لمصاب بانسداد في شرايين المخ ان يكتب بنفسه عن نفسه أي شيء!!!"
وقال إنه كان عائدا من المستشفى فوجد عاصفة من الاهتمام، موضحا: "والدتي تعاني من ظرف طبي حرج، ولا اعرف كيف تم تفسير ما كتبت !؟ عموما، لزم التوضيح".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements