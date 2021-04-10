عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة

نفى الإعلامي شريف عامر، ما تردد من أخبار حول إصابته بانسداد في شرايين المخ.





كان "عامر" قد تحدث عن مرض والدته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلا أن إحدى الصحف نشرت أنه هو من أصيب بالمرض.





وعلق الإعلامي على الخبر قائلا: "عاتب على الزملاء. هل يمكن لمصاب بانسداد في شرايين المخ ان يكتب بنفسه عن نفسه أي شيء!!!"



