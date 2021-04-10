Advertisements

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقترب من حاجز الـ800 حالة

السبت 10/أبريل/2021 - 12:27 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 565 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 158454 حالة حتى اليوم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 794 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 208876 من ضمنهم 158454 حالة تم شفاؤها، و12362 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيان كورونا اليوم بيان كورونا بوابة الفجر الفجر البيان اليومي

أخبار تهمك

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقترب من حاجز الـ800 حالة

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

منذ أقل من ساعة

ليس بيل.. نجم ريال مدريد المُعار يُعلن عودته إلى الفريق الملكي

منذ ساعة و 24 دقيقة

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"اطمئن يا زمالك".. 3 أسباب تمنع الترجي من "تفويت" مباراة المولودية

منذ ساعة و 13 دقيقة

تطورات خطيرة بانتخابات "الصحفيين".. النقابة تدرج اسم مرشح ليس مقيدًا بجداولها

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"الصحة" تعلن ارتفاعا طفيفا في إصابات كورونا.. ووفاة 49 حالة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 49 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا: 579 إصابة

"الصحة" تعلن انخفاضا طفيفا في إصابات كورونا.. ووفاة 41 حالة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 641 إصابة جديدة بكورونا.. و42 حالة وفاة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا و41 حالة وفاة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

09:44 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

07:52 م

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج