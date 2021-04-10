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أزهري يكشف عن أفضل الأعمال في شهر رمضان

السبت 10/أبريل/2021 - 03:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الشيخ أحمد تركي، من علماء الأزهر الشريف، إن جبر الخواطر والصدقات أفضل ما يقدمه المسلم في رمضان.

وأكد "تركي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الجمعة، أنه يجب علينا الحفاظ على كرامة الفقراء في رمضان، والابتعاد عن المتاجرة بهم من خلال السوشيال ميديا.

وأشار العالم الأزهري، إلى أن شنط رمضان بديل لموائد الرحمن في زمن وباء كورونا

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