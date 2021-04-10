عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك يقر باعتراف مثير

اعترف إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك بصعوبة الفترة الحالية التي يمر بها النادي لاسيما الناحية المالية.





وقال عبدالله في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان علي قناة النهار "اللجنة الحالية تسلمت النادي وهو في وضع ماي سيء، يكفي أن هناك ديون لصالح اللاعبين السابقين تتخط حاجز ال10 ملايين دولار، بالاضافة إلي الديون الأخري لصالح الضرائب والتأمينات ووزارة الأوقاف".





وتابع "تسلمنا النادي وفي خزينته مبلغ مليون و250 ألف جنيه فقط، وهو ما تم اثباته فى الأوراق الرسمية".





وكشف إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك عن حزنه الشديد من الابناء التي تتردد في الفاونة الاخيرة عن تبرع رجال الاعمال لصالح النادي في الفترة الاخيرة.





وأوضح عبدالله في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان علي قناة النهار "الزمالك من أهم القلاع الرياضية في مصر، ويمتلك تاريخ وحاضر ومستقبل، ولديه العديد من الموارد التي تغنيه عن اللجوء لأي من رجال الاعمال".



