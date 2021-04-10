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حريق هائل في مصنع "بطاطين" بالمحلة الكبرى

السبت 10/أبريل/2021 - 12:58 ص
حريق
حريق
أيمن يحيي
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اندلع حريق هائل في الطابق الأرضي بمنزل مكون من 4 طوابق في شارع الأمراظ بمنطقة محلة أبوعلي، بمدينة المحلة الكبرى.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحله الكبرى يفيد بورود بلاغات من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل مصنع للبطاطين، بمنطقة محلة أبوعلي.

ودفعت قوات الأمن بـ7 سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية، و3 سيارات إسعاف، وانتقلت قوات الأمن والمباحث الجنائية إلي محل الواقعة.
 
وتبين من التحريات الأولية، نشوب حريق في الدور الأرضي في منزل مكون من 4 طوابق، والدور الأرضي معد للتصنيع البطاطين، ونتج عنه اتلاف جميع محتوياته، وإصابة شخص، وتم السيطرة على ألسنة اللهب، ونقل المصاب إلى مستشفي المحلة العام لتلقي الإسعافات الأولية، وتم عمل المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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