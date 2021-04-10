تفاصيل شخصية خالد الصاوي في مسلسل "القاهرة كابول"





وأضاف: "دائما أحب التنوع في الشخصيات التي أقدمها مرة ثورى ومرة في السلطة مرة نصاب وغيرها، وفى"القاهرة كابول" بعمل دور ظابط أمن دولة على اطلاع جيد بموضوع الإرهاب".





وتابع خالد الصاوي، "خاصة انى بقدم شخصية ظابط متميز وذكى وعاوز يقفل القضية مظبوط مش بالعنف، بيستحرم يعذب الناس، وبيضرب بالنار وهو في مكافحة الإرهاب وده بيخليه يدخل أمن الدولة وهو بيدافع عن الشعب مش دفاع عن نظام معين".





يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

كشف النجم خالد الصاوي، عن تفاصيل شخصيته فى مسلسل "القاهرة كابول"، كما عبر عن سعادته الشديدة بالمشاركة في هذا العمل مع كوكبة من النجوم أبرزهم طارق لطفي، حنان مطاوع.وقال خلال لقائه مع الإعلامية أية الغرياني فى برنامج شو لايت المذاع على قناة الحياة، أن "القاهرة كابول"، مسلسل اجتماعى وليس سياسى كما يعتقد البعض.