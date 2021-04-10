هل يلزم التائب قضاء الصلوات الفائتة؟ المفتي يجيب (فيديو)

قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه لو هناك مسلمًا لم يكن منتظمً في الصلاة، واستمر هذا الأمر لمدة معينة، ثم تاب لربه، تظل عليه الصلاة الفائتة بمثابة دين في رقبته، موضحا أن التوبة متعلقة بالمخالفة التي خالفها المكلف لأمر الله سبحانه وتعالى.





وتابع "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، الذنب مغفور ويبقى دين الصلاة الفائتة في ذمة المرء ولا بد من الموافاة بها، مؤكدا أن الدين لا ينقضي إلا بالأداء أو الإبراء.



