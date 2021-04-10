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بعد واقعة الدولارات.. عمرو أديب: "اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون"

السبت 10/أبريل/2021 - 04:01 ص
محمد رمضان وعمرو أديب
محمد رمضان وعمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب،على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو يلقي دولارت في حمام السباحة، وذلك عقب الحكم عليه بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر بـ 6 ملايين جنيه، قائلا: "فيديو مستفز جدا لشعب مصر.. الناس بتطفح الكوتة عشان توفر رزقها".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "نمبر وان بيقولنا فلوسه على الجزمة"، مشيرا إلى أن هذا الفيديو أثار حفيظة الكثيرون بصرف النظر هل الدولارات حقيقية أو غير حقيقية.

وتابع مخاطبا محمد رمضان: "يا نمبر وان مش ملاحظ أن بقالك سنة بتعمل مصايب، مش إنت بس اللي عندك فلوس.. ده بطر، واللي ادهالك قادر يسحبها منك"، مضيفا: "اللي كنا فاكرينه موسة طلع فرعون، اهدى وارجع لعقلك، وبلاش غرور، ادامك وقت ترجع فيه للناس".

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محمد رمضان عمرو أديب الفجر الدولارات

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