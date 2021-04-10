بعد واقعة الدولارات.. عمرو أديب: "اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون"

عقب الإعلامي عمرو أديب،على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو يلقي دولارت في حمام السباحة، وذلك عقب الحكم عليه بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر بـ 6 ملايين جنيه، قائلا: "فيديو مستفز جدا لشعب مصر.. الناس بتطفح الكوتة عشان توفر رزقها".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "نمبر وان بيقولنا فلوسه على الجزمة"، مشيرا إلى أن هذا الفيديو أثار حفيظة الكثيرون بصرف النظر هل الدولارات حقيقية أو غير حقيقية.



