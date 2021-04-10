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خالد الصاوي يكشف عن أسباب مشاركته فى مسلسل "اللي مالوش كبير"

السبت 10/أبريل/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف النجم خالد الصاوي عن أسباب مشاركته فى مسلسل "اللى ملوش كبير"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2021.


وقال خالد الصاوي فى لقائه مع الإعلامية آية الغرياني، فى برنامج "لايت شو" المذاع على قناة الحياة إن الدور جذبه جدًا وأحب أن يؤديه.


وأوضح: "الدور يتمحور حول فكرة الشخص اللي عنده زيادة من القوى والسلطة والثروة وعنده حظ حلو، وفى نفس الوقت بيكون قلقان وخايف من جواه ودى أكتر حاجة عجبتنى فيه".

يذكر أن مسلسل "اللى مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، محمد عبد العظيم، محمود ياسين "جونيور" وحلا زلط.

ويتناول العمل فكرة اختيارات الإنسان، وكيف يدفع ثمن هذه القرارات فى حياته، وكذلك فكرة الرضا والطمع والتنازل عن مبادئ معينة مقابل تحقيق مصالحه، ويعتمد العمل على الدراما الاجتماعية والشعبية.
خالد الصاوي يكشف عن أسباب مشاركته فى مسلسل "اللي مالوش كبير"
خالد الصاوي يكشف عن أسباب مشاركته فى مسلسل "اللي مالوش كبير"
خالد الصاوي يكشف عن أسباب مشاركته فى مسلسل "اللي مالوش كبير"
خالد الصاوي يكشف عن أسباب مشاركته فى مسلسل "اللي مالوش كبير"

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مسلسل اللي مالوش كبير الصاوي

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