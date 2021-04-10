عودة الشتاء.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 10 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



حالة الطقس نهارًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.



- طقس لطيف على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.



حالة الطقس ليلًا:



- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية المتوقعة:



- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.



- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط حيث تصل سرعة الرياح (70: 80 كم\ س).







