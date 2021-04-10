راغب علامة: "وصيتي لأبنائي أن لا يتركوني وحيدًا"













كشف الفنان راغب علامة، عن علاقته بأولاده، حيث قال إن لديهم علاقات عاطفية وهو يشجعهم على ذلك، ويتحدث معهم كثيرا.وتابع خلال الجزء الثانى من استضافته فى برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC أن وصيته لهم أن لا يتركوه وحيدًا.وأكد: "أنا ليس لدى أى عداوات وأجعل مع أولادى مرافقين فقط فى لبنان بسبب الأجواء هناك، ولا ألتفت لتعليقات السوشيال ميديا لأنهم نفايات بشرية، ولا أحب أن أرد على المجهول".يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النور.