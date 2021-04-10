مبلغ مجنون.. ساسي يطلب راتبا خرافيا في الزمالك

يسعي نادي الزمالك لحسم ملف تجديد التعاقد مع النجم التونسي فرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة.





وكشف إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق طلب 55 مليون جنيه في الموسم من أجل تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.





وأكد عبدالله في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان علي قناة النهار "لم يحدث مفاوضات مباشرة مع ساسي، الحديث كان مع وكيل أعمال اللاعب خلال الفترة الماضية".





وتابع "وكيل ساسي اشترط حصول اللاعب علي مستحقاته المالية المتأخرة قبل الحديث عن العقد الجديد الذي سيحصل ن خلاله اللاعب علي 55 مليون جنيه في الموسم".



