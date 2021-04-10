Advertisements

مبلغ مجنون.. ساسي يطلب راتبا خرافيا في الزمالك

السبت 10/أبريل/2021 - 12:55 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
يسعي نادي الزمالك لحسم ملف تجديد التعاقد مع النجم التونسي فرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة.

وكشف إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق طلب 55 مليون جنيه في الموسم من أجل تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

 وأكد عبدالله في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان علي قناة النهار "لم يحدث مفاوضات مباشرة مع ساسي، الحديث كان مع وكيل أعمال اللاعب خلال الفترة الماضية". 

وتابع "وكيل ساسي اشترط حصول اللاعب علي مستحقاته المالية المتأخرة قبل الحديث عن العقد الجديد الذي سيحصل ن خلاله اللاعب علي 55 مليون جنيه في الموسم".

أخبار تهمك

"اطمئن يا زمالك".. 3 أسباب تمنع الترجي من "تفويت" مباراة المولودية

منذ أقل من ساعتين

64 ثانية ترصد لحظة صفع طفل داخل "سوبر ماركت" شهير.. ومصادر تكشف مفاجآت

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقترب من حاجز الـ800 حالة

منذ أقل من ساعة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

ليس بيل.. نجم ريال مدريد المُعار يُعلن عودته إلى الفريق الملكي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ ساعتين و 5 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

منذ ساعة و 17 دقيقة

تعرف على مدة غياب نجم الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

زيدان يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ ساعة و 17 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة

منذ أقل من ساعة

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

09:44 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقترب من حاجز الـ800 حالة

12:27 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج