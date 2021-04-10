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بعد وصول أول شحنة من البرتقال لليابان.. جمعية الزراعيين: "عملنا فرح"
السبت 10/أبريل/2021 - 05:46 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور سمير النجار، رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين، إنه لأول مرة في التاريخ تصل شحنة من البرتقال المصري إلى اليابان.
وأشار "النجار"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم يتناقشون مع اليابان لمدة سبع سنوات مضت لدخول الموالح المصرية إلى اليابان، لافتا إلى أن الشركات المصرية والحجر الزراعي المصري بذلوا مجهودًا كبيرًا حتى يتم الموافقة على دخول شحنة إلى اليابان.
وأضاف أن اليابان تضع شروط دقيقة جدا للموافقة على دخول أي شحنة من المنتجات إليهم، معلقا: "لما الشحنة اتقبلت عملنا فرح، الموضوع ليس سهلا، والسوق الياباني صعب".
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