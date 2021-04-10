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موعد مباراة الريال ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل

السبت 10/أبريل/2021 - 01:08 ص
الريال ضد برشلونة
الريال ضد برشلونة
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الريال ضد برشلونة .. يترقب عشاق وجماهير كرة القدم العالمية، الديربي الأشهر عالمياً، حينما يواجه الملكي نظيره عملاق كتالونيا، في مباراة صعبة على الفريقين.

الريال ضد برشلونة

ويعتبر ديربي الريال ضد برشلونة من أشهر وأقوى الديربيات العالمية، حيث يلقى مشاهدة كبيرة ي كل أنحاء العالم، نظرا لعراقة الفريقين، المدججان بأفضل لاعبي العالم على رأسم ليونيل ميسي.

مباراة الريال ضد برشلونة

ويلتقي فريق الريال ضد برشلونة ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، والذي تشتعل المنافسة على لقبه هذا الموسم.

الريال ضد برشلونة وترتيب الليجا

ويتصدر فريق أتلتيكو مدريد رتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة الريال ضد برشلونة حيث يأمل في انتهائها بالتعادل من أجل تسهيل مهمته في الحفاظ على صارته للترتيب برصيد 66 نقطة.

الريال ضد برشلونة وعدد النقاط

وتساءل الكثيرون عن ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة الريال ضد برشلونة حيث يأتي أتلتيكو في الصدارة بـ66 نقطة وخلفه عملاق كتالونيا بـ65 نقطة فيما ياخر الملكي بـ3 نقاط كاملة عن المتصدر.

ملعب مباراة الريال ضد برشلونة

وتلعب مباراة الريال ضد برشلونة  على  ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" معقل الملكي، في "كلاسيكو الأرض"، وضمن مباريات الجولة الـ30.

أهمية مباراة الريال ضد برشلونة

وتتمتع مباراة الريال ضد برشلونة بأهمية كبيرة، حيث أنها تعتبر حدا فاصلاً، نجو المنافسة على اللقب، حيث يتسع الفارق بين الفريقين لنقطتين فقط.

مباراة الريال ضد برشلونة والمنافسة على اللقب

وتعطي مواجهة الريال ضد برشلونة الفريق الفائز فرصة كبيرة لانتزاع اللقب الغالي، على امل تعثر فريق أتلتيكو مجددا، مع الحفاظ على مسيرة أحد الفريقين، حتى يتخطى إل ى الصدارة.

مواجهة الريال ضد برشلونة المهمة

ويأمل كومان في الخروج من مباراة الريال ضد برشلونة بفوز ثمين على غرار المباريات السابقة في "الليجا"، من أجل نسيان التعثر الأوروبي والخروج المهين من دوري الأبطال على يد باريس سان جيرمان.

موعد مباراة الريال ضد برشلونة

وتنطلق مباراة الريال ضد برشلونة مساء السبت الموافق 10 أبريل في تمام الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ10 بتوقيت مكة المكرمة.

قنوات ناقلة لمباراة الريال ضد برشلونة

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، صاحبة حقوق البث، عن نقل مباراة الريال ضد برشلونة عبر beIN sports premium 1، وbeIN sports 1.

تشكيل الريال ضد برشلونة 

ومن المتوقع أن يبدأ زيدان المدير الفني الفرنسي لريال مدريد بتشكيل مكون من كوروتوا في حراسة المرمى أمامه الرباعي ميندي وناتشو وميليتاو وفاسكيز، وثلاثي الوسط مودريتش وكاسيميرو وكروس أمامهم الثالث فينيسيوس وبنزيما وأسينسيو.

الريال ضد برشلونة وتشكيل الأخير

يسعى كومان مدرب برشلونة إلى تحقيق الفوز بالكلاسيكو، من اجل إبقاء فرص المنافسة على "الليجا"، ومن المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من شتيجن في حراسة المرمى، أمامه دي يونج ولونجليه ومينجويزا، والرباعي ألبا وبوسكيتس وديست، وأمامهم جريزمان وميسي وديمبيلي.

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