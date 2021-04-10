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مدة غياب عبدالله جمعة

السبت 10/أبريل/2021 - 01:17 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، عن استمرار غياب عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق عن التدريبات الجماعية لسبعة أيام مقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره تونجيث السنغالي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني عبد الله جمعة من الإصابة في العضلة الضامة، والتي تعرض لها خلال مشاركته في لقاء مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي فاز بها القلعة البيضاء بهدفين مقابل لا شيء.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها عبد الله جمعة عدم جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية وحاجته لأداء برنامج تدريبي مكثف لتخليصه من الآم العضلة الأمامية.

واكتفى عبد الله جمعة بأداء بعض التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم الخاصة بنادي الزمالك لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

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