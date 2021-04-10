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أحمد عبد العزيز يكشف أصعب مشهد جسده في مشوراه الفني

السبت 10/أبريل/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان أحمد عبد العزيز، إنه عاش  لحظات صعبة لوفاة والده وكانت فترة صعبة على أسرته وعلى والدته. 


وأضاف عبد العزيز خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى د. عمرو الليثى على شاشة الحياة ، أن اصعب مشهد حدث لى اثناء تصوير احد مشاهدى كان بمسلسل (البحار مندى) وكان مشهد فى البحر وكنت راكب فلوكة صغيرة وقامت امواج ورياح شديدة.


وأكد عانيت جدًا اثناء تمثيل هذا المشهد وفى النهاية قام المخرج هانى لاشين، بعمل مونتاج للمشهد وكان مؤلم اكثر وقلت له انا موت اثناء تصوير المشهد.

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