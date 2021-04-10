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عمر طاهر: ترشيح روايتي "كحل وحبهان" لجائزة نجيب محفوظ صدمة جميلة

السبت 10/أبريل/2021 - 02:14 ص
بوابة الفجر
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أكد الكاتب عمر طاهر، أنه يُفضل في كتابته الأدبية الهروب من ما يفضله الجمهور والسوق الادبي بالهروب من المألوف والمتوقع، مشيرًا إلى أن القصة القصيرة تفتقد إلى اهتمام من صناع الكتابة، وأنه يبحث دائمًا عن ما هو دارج ومنتشر.


وأضاف "طاهر"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ترشيح روايته "كحل وحبهان" لجائزة نجيب محفوظ كانت صدمة جميلة وهي اللحظة الأجمل لارتباط أسمه باسم الأديب نجيب محفوظ، موضحًا أن الرواية أخذت حقها بعد تعرضها للتنمر والانتقاد وتمثل أحد بناته التي حققت نجاح.


وأوضح أن المجموعة القصصية التي كتبها خلال فترة الحظر في أزمة كورونا راقب خلالها الشوارع، متابعًا: "راقبت أحبال الغسيل في كل بلكونة لم تحمله من أفكار وذهبت به إلى بناء شخصية قصصية.. وحولت الملابس لشخصيات"، كما أن البطولة في المجتمع المصري هي نسائية بدرجة كبيرة، منوهًا على أنه مفتون بالطبقة المتوسطة وهي منجم الكتابة له.


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