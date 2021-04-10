عمر خيرت يتألق في ختام موسم حفلات الربيع بليلة عالمية في مركز المنارة





اختتم الموسيقار العالمي، عمر خيرت موسم حفلات الربيع بواحدة من أضخم السهرات التي ضمت عددًا كبيرًا من نجوم المجتمع والمشاهير وذلك بساحة مركز المنارة .









وحرص الكبير بتهنئة الجمهور في بداية وصلته على تحية الجمهور على حفاوة الإستقبال وقدم عدد كبير من أشهر المقطوعات الموسيقية التى تألق بها طوال مشواره الفنى، منها: "إعدام ميت"، "ضمير أبلة حكمت"، "عارفة"، "اللقاء الثانى"، "غوايش"، "عفوًا أيها القانون"، "100 سنة سينما"، و"فيها حاجة حلوة".. وغيرها ما تفاعل معها الجمهور رغم برودة الجو الشديدة .









تميز موسم حفلات الربيع بعوامل الابهار على غرار سهرات اللايف العالمية وشارك في إحياء لياليه السابقة أنغام وتامر عاشور ورامي جمال وهو من تنظيم إسلام عرفه ومحي الأشموني وعمر الأشموني "x-creavation".











