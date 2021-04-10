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تطورات أزمة ديبالا مع يوفنتوس

السبت 10/أبريل/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تزايد التوتر بين يوفنتوس ونجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، حيث يفكر اللاعب في الرحيل عن السيدة العجوز، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن يوفنتوس قدم عرضًا لديبالا في الصيف الماضي بقيمة 10 ملايين يورو كراتب سنوي، لكن اللاعب رفضه.

وتابعت الصحيفة، أن يوفنتوس سحب العرض المقدم إلى ديبالا، بعدما حضر النجم الأرجنتيني الحفل الذي أقامه زميله ماكيني، وجرى انتهاك القواعد الوقائية ضد كورونا.

وأشارت الصحيفة، أن وكيل ديبالا في انتظار عرض جديد من البيانكونيري، لكن التوتر بين النادي واللاعب يتزايد، ويمكن أن يرحل ديبالا عن يوفنتوس بالمجان عند نهاية عقده في 2022.

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