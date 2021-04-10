ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة تونجيث

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره تونجيث السنغالي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويحتاج الزمالك، للفوز بأي نتيجة على تونجيت، وانتظار فوز الترجي التونسي على مولودية الجزائر في نفس التوقيت، من أجل التأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويحتل الزمالك، المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل تونجيت، المجموعة برصيد 4 نقاط، في المجموعة التي يتصدرها الترجي التونسي برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.





سبق وأن خاضت أندية السنغال، 5 مباريات في مصر بالبطولات القارية، بواقع فوز وحيد و3 هزائم والتعادل في مناسبة وحيدة.



