تعرف على خطوات وشروط التقديم للمنح التدريبية بكلية "طب هارفارد"

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، فتح باب التقديم لمنح تدريبية بالتعاون مع كلية الطب بجامعة هارفارد، ضمن مبادرة الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية في برنامجي، ويعتبر المجال الطبي من المجالات التي تحتاج لتطوير دائم، فيما يخص الأبحاث العلمية الجديدة والاكتشافات التي يعلنها العلماء طوال الوقت، لذلك تحرص الوزارة على تقديم المنح للأطباء بشكل دوري، لتطوير وتحديث مهنة الطب لتواكب التطورات العالمية.





خطوات التقديم للمنحة

بعد فتح الرابط يجب قراءة الشروط والضوابط المكتوبة باللغة الإنجليزية، والموافقة عليها، ثم البدء بكتابة البيانات مثل اسم المتقدم بالكامل، والبريد الإلكتروني، النوع، العمر، تاريخ الميلاد، والتخصص الطبي، عام التخرج، عدد سنوات الخبرة، وكتابة آخر درجة علمية حصل عليها المتقدم وتاريخها، بالإضافة إلى رفع سجل الشهادات العلمية مثل الزمالة، الدكتوراة، ماجستير وليس كورسات ودورات، بالإضافة إلى رفع طلب الالتحاق، وصور بطاقة الرقم القومي ورفع بيان من الحالة الوظيفية.





شروط التقديم للمنح التدريبية للأطباء

ووضعت الوزارة عدة شروط حتى يتمكن الأطباء من الحصول على تلك المنح والتي جاءت كالتالي:





- الحصول على درجة البكالوريوس.





- خبرة 3 سنوات على الأقل.



