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روبي تحيي حفلا غنائيا ضخما.. والجمهور يتحمل البرودة بمشاركتها وصلات الرقص (صور)

السبت 10/أبريل/2021 - 02:47 ص
بوابة الفجر
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أحيت النجمة روبي، مساء أمس حفلا غنائيًا ضخمًا بمناسبة مرور عام على إطلاق أحدى المشاريع العمرانية الضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة. 

وظهرت روبي باطلالة خطفت أنظار الحضور وكان في استقبالها منظم الحفل ال dj ياسر الحريري وبمجرد صعودها على خشبة المسرح تعالت صيحات وهتافات الإعجاب 

وحرصت روبي في بداية حفلها على تحية الجمهور لحفاوة الإستقبال وتحمله  برودة الجو  وأشعلت الأجواء بأغاني "عارف ليه" ،" ليه بيداري" .. إضافة إلى معظم أغاني ألبومها الجديد "حتة تانية" وسط المزيد من آجواء الإثارة. 

شهد الحفل إجراءات احترازية مشددة من الإلتزام باستخدام الكحول الطبي على بوابة الدخول وارتداء الكمامات وأحيا أولى فقرات نجما الأغنية الشعبية مصطفي حجاج وعمر كمال. 

وقامت بتقديم فقرات الحفل الإعلامية إنجي علي وتولى ال dj ياسر الحريري "امازون انترتينمينت" التنظيم بتجهيزات ومواصفات لايف عالمية ومسرح مميز للمهندس تامر فوزي وسبق الحفل فقرة مؤثرات بصرية وfire works لوليد الحريري خطفت انظار الجميع بالإضافة إلى تراسات الإضاءة النهارية والليلة المبهرة .


روبي تحيي حفلا غنائيا ضخما.. والجمهور يتحمل البرودة بمشاركتها وصلات الرقص (صور)
روبي تحيي حفلا غنائيا ضخما.. والجمهور يتحمل البرودة بمشاركتها وصلات الرقص (صور)
روبي تحيي حفلا غنائيا ضخما.. والجمهور يتحمل البرودة بمشاركتها وصلات الرقص (صور)
روبي تحيي حفلا غنائيا ضخما.. والجمهور يتحمل البرودة بمشاركتها وصلات الرقص (صور)

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