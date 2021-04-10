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موقف فيراتي من المشاركة أمام بايرن ميونيخ

السبت 10/أبريل/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر
كتب – الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية عن موقف الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان، من المشاركة ضد بايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل.

وغاب فيراتي عن مباراة الذهاب التي انتهت بفوز سان جيرمان على البافاري بنتيجة (3-2)، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وحسبما ذكر موقع "لو باريزيان" الفرنسي، فإن الحجر الصحي لماركو فيراتي سينتهي يوم الأحد أو الاثنين المقبلين.

وأشار إلى أنه إذا جاءت مسحة فيراتي سلبية، فإن تواجد اللاعب في مباراة الإياب سيعتمد على لياقته البدنية عقب العودة إلى التدريبات.

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