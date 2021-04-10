عقبة وحيدة تعطل تعديل عقد الونش مع الزمالك

تتجه إدارة نادي الزمالك، إلى تعديل عقد محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، بعدما ظهر بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، والذي لقي إشادة كبيرة من الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق.





وحظي اللاعب باهتمام عدد من الأندية الخليجية، للحصول على خدمات، وهو ما أربك إدارة الزمالك، وجعلها تبحث أمر تعديل عقده للمحافظة عليه.





وتواصل مسئولو الزمالك مع اللاعب بشكل مبدئي لإبلاغه بتعديل عقده، بما يتناسب ويليق بما يقدمه الونش للأبيض.





وتتعطل الأمور في الوقت الحالي لحين تحسن الأمور المالية بعض الشيء، وحدوث انفراجه مادية داخل النادي لتفعيل اتفاق تعديل عقد المدافع الدولي.





فيما أشاد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، بالمستوى المتميز الذى يقدمه محمود حمدى الونش مدافع الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه من أفضل المدافعين فى القارة الأفريقية حاليا.





يشار إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون، تحدث مع جهازه المعاون وطالبهم بضرورة الحديث مع ناشئي النادي الذين تم تصعيدهم للفريق الأول بنادي الزمالك مؤخرًا، وحثهم على ضرورة اتخاذ الونش مثل أعلى لهم وتقليده في كل كبيرة وصغيرة يقوم بها داخل وخارج الملعب، معتبرًا أن الونش من أفضل اللاعبين فنيًا والتزامًا في فريق الزمالك في الوقت الحالي.



