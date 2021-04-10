تامر حسني يتألق في حفل غنائي بالقاهرة الجديدة









أحيا الميجا ستار تامر حسني، ختام الحفل الضخم الذي أقيم مساء أمس الجمعة بمناسبة مرور عام على إطلاق أحد المشاريع العمرانية الضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك داخل ال club house لمدينتي.









افتتح تامر حسني الحفل بأغنية "عيش بشوقك " وسط عاصفة من هتافات وصرخات الإعجاب بعدها وجه التحية للجمهور لحفاوة الاستقبال وانتظاره وسط أجواء الهواء الطلق والبرودة الشديدة .





وقدم تامر عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "ريح بالك" ،"تليفوني رن" ، "كفياك اعذار" ،"ناسيني ليه" ،"مايحرمنيش منك" ،"بطلة العالم في النكد" ،"لوكنت نسيت" .









كما قدم تامر دويتو "ناسيني ليه" و "كفايك اعذار" مع الموهبة الشابة دانيا الحريري.









واثني تامر حسني علي تنظيم الحفل ووجه الشكر لمنظمه ياسر الحريري الذي نفذه بمواصفات لايف عالمية كما وجه تحية خاصة لوليد الحريري لما قام به من fire works وإضاءة.









شهد الحفل إجراءات احترازية مشددة من الإلتزام باستخدام الكحول الطبي على بوابة الدخول وارتداء الكمامات وأحيا أولى فقرات نجما الأغنية الشعبية مصطفي حجاج وعمر كمال.









وقامت بتقديم فقرات الحفل الإعلامية إنجي علي وشارك في إحياء فقراته النجوم روبي ومصطفي حجاج وعمر كمال وتولي ال dj ياسر الحريرى "امازون انترتينمينت" التنظيم بتجهيزات ومواصفات لايف عالمية ومسرح مميز للمهندس تامر فوزي وسبق الحفل فقرة مؤثرات بصرية وfire works لوليد الحريري خطفت انظار الجميع بالإضافة إلى تراسات الإضاءة النهارية والليلة المبهرة .







