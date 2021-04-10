مصطفى حجاج وعمر كمال يشعلان فقرتهما بحفل تامر حسني وروبي في القاهرة الجديدة









أحيا نجما الأغنية الشعبية مصطفى حجاج وعمر كمال وال dj ياسر الحريري أولى فقرات الحفل الغنائي الضخم المقام بالقاهرة الجديدة بمناسبة مرور عام على انشاء إحدى المشاريع العمرانية و يختتم الحفل النجمان تامر حسني وروبي.





وشهد الحفل إجراءات احترازية مشددة من الإلتزام باستخدام الكحول الطبي على بوابة الدخول وارتداء الكمامات.









وأشعل حجاج وكمال الحفل بالعديد من أغانيهما المميزة التي تفاعل معها الجمهور رغم برودة الجو.









وقامت بتقديم فقرات الحفل الإعلامية إنجي علي وتولى ال dj ياسر الحريري التنظيم بتجهيزات ومواصفات لايف عالمية ومسرح مميز للمهندس تامر فوزي وسبق الحفل فقرة مؤثرات بصرية وfire works لوليد الحريري خطفت انظار الجميع.



