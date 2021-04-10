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ريال مدريد يتخلص من ثنائي الفريق بـ100 مليون

السبت 10/أبريل/2021 - 02:28 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يسعى مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني إلى توفير الأموال اللازمة للحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وتخطط إدارة المرينجي لبيع ثنائي من لاعبي الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 100 مليون يورو، حسب ما أوضحت تقارير صحفية.

وأشارت التقارير إلى أن الإدارة تسعى إلى بيع الصربي لوكا يوفيتيش المعار إلى آينتراخت فرانكفورت، بالإضافة إلى النرويجي مارتن أوديجارد الذي تمت إعارته إلى آرسنال الإنجليزي حتى نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن ريال مدريد أصبح مهددًا بخسارة سيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز مجانا، بسبب انتهاء عقديهما ورفضهما التجديد حتى الآن.

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