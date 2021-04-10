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أبرز المرشحين للانتقال إلى الزمالك في الصيف

السبت 10/أبريل/2021 - 02:44 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشفت تقارير صحفية عن وجود اهتمام من جانب نادي الزمالك، بالتعاقد مع مهاجم لقيادة الخط الأمامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لتعويض رحيل مصطفى محمد، على الرغم من ضم مروان حمدي وسيف الدين الجزيري.

وأشارت التقارير إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يرغب في ضم رأس حربة جديد للفريق في الفترة المقبلة.

ولعل أبرز الأسماء المرشحة للانتقال إلى الزمالك، هما الثنائي، الكاميروني ليندر تاوامبا، لاعب التعاون السعودي، ووليد ازارو لاعب الأهلي السابق والاتفاق السعودي الحالي.

تاوامبا خاض 24 لقاء مع التعاون هذا الموسم، وسجل خلالهم 15 هدفًا، وصنع هدفين، فيما لعب ازارو 21 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفًا.

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