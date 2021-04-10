Advertisements

سان جيرمان يكشف تفاصيل إصابة نجم الفريق قبل مواجهة بايرن ميونخ

السبت 10/أبريل/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
أصدر مسؤولو نادي باريس سان جيرمان بيانًا طبيًا قبل مواجهة ستراسبورج، اليوم السبت، ضمن إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الفرنسي، لتشخيص إصابة أحد نجوم الفريق.

إصابة ماركينيوس نجم باريس سان جيرمان
وكان ماركينيوس، نجم الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد تعرض لإصابة في مباراة بايرن ميونخ الألماني الأربعاء الماضي، ضمن إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سان جيرمان بيانه الرسمي: "يعاني ماركينيوس من إصابة في العضلة المقربة اليمنى، وسيتم إجراء فحوصات جديدة للاعب خلال 48 ساعة".

وأضاف بيان النادي الباريسي: "عبدو ديالو مصاب، إنه في حالة أفضل الآن، لكن حظوظ مشاركته مع المجموعة ما تزال ضئيلة".

وأتم البيان: "تدرب ماورو إيكاردي مع المجموعة، لكنه ليس مستعدا للعب في مباراة الغد، أما ليفين كورزاوا سيعود إلى التدريبات في نهاية الأسبوع".

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقترب من حاجز الـ800 حالة

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يتخلص من ثنائي الفريق بـ100 مليون

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على رد فعل وزير النقل عندما وجد العمال تركوا العمل للصلاة

منذ ساعة و نصف

ليس بيل.. نجم ريال مدريد المُعار يُعلن عودته إلى الفريق الملكي

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ يوم

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ حوالي 8 ساعات

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

09:44 م

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

06:23 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج