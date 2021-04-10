لاعبو برشلونة يطالبوا بعودة هذا النجم في الصيف

تمسك لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، بعودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





عودة نيمار إلى برشلونة الإسباني

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في صيف 2022، ولم يعلن مسؤولو النادي الباريسي، عن تمديد عقده.





من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة يحلمون بعودة زميلهم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأوضحت الصحيفة أن هناك إجماع من لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة على أن عودة نيمار، لتعزيز فرص البارسا في حصد لقب دوري أبطال أوروبا.





وأكملت الصحيفة تقريرها موضحة أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قريب من تجديد عقده مع الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان حتى صيف 2026.





وأتمت الصحيفة أن لاعبي برشلونة يفضلون صفقة نيمار على تعاقدات برشلونة المحتملة مع ممفيس ديباي مهاجم ليون الفرنسي، وجورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول الإنجليزي.



