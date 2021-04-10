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بيراميدز يضغط على أروابارينا لتجميد نجم الفريق

السبت 10/أبريل/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يسعى مسؤولو نادي بيراميدز، للضغط على المدرب الأرجنتيني أروابارينا، المدير الفني للفريق السماوي، من أجل إجراء تعديلات فى مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة.

بيراميدز يسعى لتجميد شريف إكرامي
من جانبه كشفت مصادر داخل نادي بيراميدز، أن مسؤولي الكرة بالنادي السماوي، يرغبوا في إراحة شريف إكرامي على دكة البدلاء خلال المواجهات المحلية والإفريقية المقبلة من أجل إعطاء الفرصة لبقية اللاعبين.

وأوضحت المصادر أن هناك ضغوط تمارس على المدرب الأرجنتيني للدفع بالحارس البديل أحمد الشناوي ومنحه الفرصة بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيزه للمشاركة فى مباريات الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز.

ويعاني شريف إكرامي من تذبذب المستوى خلال الفترة الأخيرة، فيما يمتلك بيراميدز حارسين بديلين هما أحمد الشناوى، المهدى سليمان الذي دخل لي خلال مع مسؤولي السماوي.

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