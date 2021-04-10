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باريس يرصد 3 صفقات نارية

السبت 10/أبريل/2021 - 04:22 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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ينوي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضم ثلاث لاعبين من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للصحفي رافا المانسا في راديو كادينا كوبي، فإن نادي باريس سان جيرمان، يريد التعاقد مع الثلاثي كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس، وسيرجيو أجويرو.

وقال رافا المانسا عندما كان ضيف في برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني أمس الخميس، ان النادي الباريسي يريد جمع الثلاثي في حديقة الأمراء في الموسم المقبل.

حيث ينتهي عقد الثنائي راموس مدافع ريال مدريد، وأجويرو مهاجم مانشستر سيتي، في نهاية الموسم الحالي، بينما عقد صاروخ ماديرا مع يوفنتوس ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

يذكر ان يوفنتوس حدد مبلغ 29 مليون يورو، من أجل الإستغناء عن رونالدو في نهاية الموسم الحالي، بدلًا من رحيله مجانًا في الصيف المقبل.

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