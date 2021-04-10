أحمد عبد العزيز يكشف حقيقة بيع أثاث منزله للإنفاق على أسرته





قال الفنان احمد عبد العزيز، أن أزمة بيع بعض أثاث شقته فى الاسكندرية كان مشهد صعب فى حياته ، موضحًا أن هذا المشهد من تأليف صحفى وكنت بحكى معه عن تلك الواقعة ولكن تم تناول الموضوع على غير الحقيقة .









وأضاف عبد العزيز خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة ، اننى فى حياتى مريت بالتأكيد بالعديد من الازمات وهذا شئ طبيعى واحيانا اعمل واحيانا لا وهذا امر طبيعى يمر بها نجوم الفن .





وأكد أن هناك أحداث صعبة لعدد من النجوم رحلوا ومروا بظروف مادية صعبة، كما ضرب المثل بأنه فى إحدى المرات كان مفلسًا ولا يوجد اى اموال معه وكان لديه دورق زجاج فى البيت يضع العملات النفدية الصغيرة ويحتاجتها فى وقت ازمة .