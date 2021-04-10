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تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في الدوري الإسباني

السبت 10/أبريل/2021 - 04:42 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره برشلونة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره برشلونة، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، إيدير ميليتاو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسميرو، لوكا مودريتش، توني كروس.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.


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