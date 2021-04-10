تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الليجا الإسباني

يستقبل فريق ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، غدًا السبت في إطار مباريات الجولة الـ 30، من بطولة الدوري الإسباني.





وتقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





وستُذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو، على قناة Bein Sports HD 1، وسيكون معلقًا عليها المعلق التونسي رؤوف خليف.





ويحتل البلوغرانا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.





وكانت مباراة الدور الأول في الجولة السابعة، يوم 24 أكتوبر من العام الماضي، على ملعب الكامب نو، انتهت لصالح ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف لبرشلونة.



