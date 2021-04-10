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تعرف على القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو

السبت 10/أبريل/2021 - 05:42 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يستضيف فريق ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، غدًا السبت في إطار مباريات الجولة الـ 30، من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستُذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو، على قناة Bein Sports HD 1، ضمن مجموعة قنوات Bein Sports HD الناقل الحصري لبطولة الليغا الإسبانية.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول في الجولة السابعة، يوم 24 أكتوبر من العام الماضي، على ملعب الكامب نو، انتهت لصالح ريال مدريد بنتيجة 3-1.

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