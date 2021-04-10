موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يواجه اليوم السبت فريق ليفربول نظيره استون فيلا ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يحتل استون فيلا المركز الثامن.



