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صلاح على رأس تشكيل ليفربول المتوقع ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
السبت 10/أبريل/2021 - 06:21 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم السبت فريق ليفربول نظيره استون فيلا ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.
وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبيرتسون.
خط الوسط: فينالدوم، ألكانتارا، فابينهو.
خط الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو.
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