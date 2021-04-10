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صلاح على رأس تشكيل ليفربول المتوقع ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

السبت 10/أبريل/2021 - 06:21 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم السبت فريق ليفربول نظيره استون فيلا ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبيرتسون.
خط الوسط: فينالدوم، ألكانتارا، فابينهو.
خط الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو.

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