صلاح على رأس تشكيل ليفربول المتوقع ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يواجه اليوم السبت فريق ليفربول نظيره استون فيلا ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبيرتسون.

خط الوسط: فينالدوم، ألكانتارا، فابينهو.

خط الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو.



