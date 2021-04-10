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تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي
السبت 10/أبريل/2021 - 06:42 ص
علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم السبت فريق ليفربول نظيره استون فيلا ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.
وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: مارتينز.
خط الدفاع: مينجز، تارجيت، كونسا، مات كاش.
خط الوسط: دوجلاس لويز، ماكجين، باركلي.
خط الهجوم: تريزيجيه، تراوري، واتكينز.
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