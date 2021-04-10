تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

يستضيف اليوم السبت فريق ليفربول نظيره استون فيلا ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: مارتينز.

خط الدفاع: مينجز، تارجيت، كونسا، مات كاش.

خط الوسط: دوجلاس لويز، ماكجين، باركلي.

خط الهجوم: تريزيجيه، تراوري، واتكينز.



