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موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

السبت 10/أبريل/2021 - 07:22 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم السبت نادي تشيلسي نظيره كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة فى العاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان تشيلسي قد حقق فوزا على بورتو البرتغالي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ فى ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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