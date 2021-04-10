تشكيل تشيلسي المتوقع ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم السبت نادي تشيلسي نظيره كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة فى العاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: ميندي.

خط الدفاع: روديجر، جيمس، بن تشيلويل، كريستنسين.

خط الوسط: كانتي، جورجينهو، ماونت.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، حكيم زياش.



