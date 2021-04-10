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تشكيل تشيلسي المتوقع ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
السبت 10/أبريل/2021 - 07:42 ص
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم السبت نادي تشيلسي نظيره كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة فى العاصمة الإنجليزية لندن.
وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: ميندي.
خط الدفاع: روديجر، جيمس، بن تشيلويل، كريستنسين.
خط الوسط: كانتي، جورجينهو، ماونت.
خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، حكيم زياش.
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