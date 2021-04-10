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موعد مباراة الترجي ومولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا

السبت 10/أبريل/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد فريق الترجي لمواجهة فريق مولودية الجزائر ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم فى لقاء قوي بين الفريقين.

وينتظر جماهير الزمالك اللقاء بفارغ الصبر بين الترجي ومولودية الجزائر، خاصة أن فى حال خسارة فريق المولودية وتحقيق الزمالك الفوز على تونجيث السنغالي اليوم سيصعد الزمالك لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الترجي ومولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا
وتقام مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 4.

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