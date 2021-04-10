جوارديولا يستقر على تشكيل مانشستر سيتي أمام ليدز فى الدورى الإنجليزي

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة فريق ليدز يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج اليوم السبت فى لقاء قوي بين الفريقين.





وتقام مباراة مانشستر سيتي وليدز اليوم السبت فى تمام الواحدة ونصف بتوقيت القاهرة والثانية ونصف بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:-

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، دياز، ستونز، كانسيلو.

خط الوسط: جوندوجان، رودري.

خط الوسط الهجومي: فودين، دي بروين، محرز.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج.





واقترب مانشستر سيتي من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ويحتل صدارة البريميرليج برصيد 74 نقطة.



