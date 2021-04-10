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بسبب شكاوي المواطنين.. غلق وتشميع 4 ورش بحي المرج

السبت 10/أبريل/2021 - 03:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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شن حي المرج بقيادة اللواء إيهاب ذهني، حملة على المخازن والمحال التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وأسفرت الحملة التي شنها الحي، عن غلق وتشميع 4 محلات وورش، وذلك بعد تلقي غرفة عمليات الحي بالعديد من الشكاوي بشأنهم.

تطبيق الإجراءات الاحترازية في محافظة القاهرة
وفي سياق منفصل، شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديريتي الشئون الصحية والطب البيطري، بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والاحياء لتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، حرصًا على الصحة العامة خلال شهر رمضان المعظم والتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع تشـديد الرقابة والمتابعة علي محلات الجـزارة و الأسـواق و ثلاجات حفظ اللحوم .

وأكد الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا وتوافر الأكسجين بكافة المستشفيات، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ ، كما تم إلغاء اجازات الأطباء العاملين بها ، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال شهر رمضان لتلقى أى شكاوى من المواطنين.

وأضاف الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشؤون الصحية، أنه تم مضاعفة العاملين بغرفة الطوارئ والغرف الوقائية مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والأمصال والماسكات في الاستقبال والطوارئ ، كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتي تعمل علي مدار ٢٤ ساعة يومياً لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ علي التليفون رقم 23918968 ، أو الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة علي التليفون ( 02236431299 – 0223640402 ) ، أو معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون
( 0226840902 –0224823314 )
وأضاف مدير المديرية أنه تم التنبيه على جميع المناطق الطبية بضرورة تواجد مفتش أغذية نوبتجي على مدار اليوم طوال شهر رمضان يكون على إتصال دائم بالمديرية حال ورود أي حالة طارئة ، والتوجه فى الحال لإجراء كافة الإجراءات الوقائية وموافاة غرفة الطوارئ فى المديرية بتقرير التقصي فى أسرع وقت مع اتخاذ اللازم .
وأشار مدير مديرية الشئون الصحية إلى أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية قامت بوضع خطة عمل لضبط الأسواق من الناحية الصحية لكافة الأغذية وخاصة التي تخص الشهر الكريم مثل ياميش رمضان والمخللات والألبان واللحوم والأسماك وغيرها مع تكثيف المرور والتفتيش على أماكن عرض وبيع الياميش(محال - سلاسل المحلات – شوادر) واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والقانونية حيالها ، بالاضافة إلى عمل حملات مشتركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة ، وتكثيف المرور والتفتيش على محال عرض وبيع الألبان ومنتجاتها ، والتفتيش على المجازر بمختلف أنواعها( لحوم – دواجن ) وسحب عينات مختلفة منها ، والقيام بتكثيف اعمال مكافحة الحشرات .

ومن جهته أشار الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية رفعت درجة الاستعداد بكافة إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر ، كما تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات علي الأرقام (27426993 ـ 27427053) وفاكس 27427057 ، وتم إلغاء اجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال شهر رمضان وعمل ورديتين للكشف على اللحوم التى يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، انه سيتم تشديد الرقابة علي محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك مع تشديد الرقابة علي منافذ بيع اللحوم المستوردة للتأكد من صلاحية المعروض منها مشيراً الي أنه سيتم تكـثيف حـملات مكافحة الكلاب الضالة خاصة في مناطق المساجد الكبيرة التي يتردد عليها المصلون خلال شهر رمضان.

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