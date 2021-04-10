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عزيز مرقة يفتتح عروض الـ"فاير شو" على مسرح الزمالك

السبت 10/أبريل/2021 - 04:14 ص
بوابة الفجر
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ألهب الفنان الأردني عزيز مرقة أجواء القاهرة بأجدد حفلاته الغنائية الكبرى على مسرح الزمالك والتي حملت لافتة كامل العدد من الحضور الجماهيري. 


"شو" موسيقي وبصري مبهر أكثر منه وصفا من مجرد حفلة،  ذلك هو نوع العروض الموسيقية الجديدة التي سينفرد بتقديمها مسرح الزمالك، واستهلها بعرض عزيز، حيث مزج أغانيه بتوليفة جديدة من المتعة البصرية عبر "اللعب بالإضاءة" والألعاب النارية من تقنيات مسرح الزمالك،  مع حرصه على تقربه من الجمهور بالمعنى الحرفي عبر إعادة تصميم خشبة المسرح لتضم "كات ووك" تسمح له بالانضمام للحضور والتصوير معهم خلال غنائه بشكل حي. 


وخطف عزيز مرقة مسامع عشرات الحضور في رحلة ممتعة لملكوت أشهر أغانيه،  بداية من "انتي ياللي بنظرة صغيرة غيرتيلي حالي" و"قريبة من القلب"، مرورا بأغنيات "بنت قوية" و"هي" و"ياباي".


كما فاجأ عزيز جمهوره المصري بالعرض اللايف الأول لأجدد أعماله الغنائية "وين رايحين"، التي يطلقها بشكل فيديو كليب فانتازيا ودويتو غنائي مع المطربة الفلسطينية نويل خرمان،  وتم تصوير الكليب في صحراء الأردن،  في نفس لوكيشن تصوير الفيلم العالمي "المريخي" للنجم الأمريكي مات ديمون والمخرج العالمي ريدلي سكوت،  ويتنبأ خلاله بنهاية العالم عبر قصة عاطفية ورومانسية مثيرة. 


وأعرب عزيز عن حماسه الكبير لهذه الإطلالة،  التي أعادته للجمهور المصري بالقاهرة بعد قرابة شهر منذ آخر حفلاته،  مفتتحا الحفل بكلمات "مصر الحب الكبير.. اشتقتلكم"، موضحا أن حفلاته في مصر هي أقرب العروض الغنائية لقلبه،  نظرا للحب الكبير الذي يشع من الجماهير وتفاعلهم معه، واستغل عزيز تواجده في القاهرة بتسجيل ثلاثة أغنيات جديدة باللهجة المصرية،  يتعاون خلالها مع أحمد سعد وأحمد كامل وديسكو مصر. 


ومن جانبه، أوضح الفنان طارق صبري،  مؤسس ومدير مسرح الزمالك أن حفل عزيز يعد انطلاقة فنية جديدة لحفلات المسرح،  عبر تقديم شو موسيقي بصري يقدم نقلة نوعية للحفلات الغنائية في مصر،  قائلا: "نسعى لتقديم حالة غنائية غير مألوفة في مصر،  مع تقديم فكرة الشو الموسيقي المتكامل وليس مجرد حفلة اعتيادية،  بحيث يستمتع الجمهور بكل حواسه في تجربة سمعية وبصرية جديدة كليا".


حفلة عزيز كانت الأولى من بين سلسلة الحفلات الموسيقية التي ستُقدَّم على خشبة مسرح الزمالك ابتداء من شهر رمضان المقبل، حيث سيتم استخدام تقنيات بصرية و نارية مختلفة فيها تتناسب مع هوية كل عرض. 


عزيز مرقة مغنٍ ومنتج ومؤلف موسيقي أردني، اشتهر بتقديمه نوعية موسيقى الراز، خليط موسيقي يجمع بين موسيقى الروك والجاز مع لمسة الموسيقى العربية، وحقق نجاحًا جماهيريًا بأشهر أغانيه العاطفية مثل "بنت الناس" و"ياباي" و"هي"، كما خاض تجربة تقديم أول ألبوم "في آر" فى العالم العربي، ويعد أحد رموز الساحة الموسيقية الأردنية.


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مرقة فنان فاير شو

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