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هدى تطرح أغنية "شهر الخير" احتفالا بشهر رمضان الكريم (فيديو)

السبت 10/أبريل/2021 - 04:27 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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طرحت المطربة الشعبية هدى، أغنيتها الجديدة "شهر الخير" بمناسبة شهر رمضان وذلك علي قنوات اليوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي.


كما جاري طرحها علي بعض المحطات الفضائية والراديوهات، كما خضعت المطربة لجلسة تصوير مخصصة لكواليس الأغنية وعمل الفيديو كليب الذي يناسب طبيعة الشهر الكريم بفستان طويل فضفاض.


"شهر الخير" من غناء هدي وكلام وألحان: عصام شعبان وتوزيع : مصطفي غانم وهندسة صوتية محمد جوده وانتاج: Ives. 


من ناحية أخرى حققت هدي نجاحا كبيرا في اغنيتها الأخيرة "جر ناعم" التي تجاوزت نسبة مشاهدة تخطت ملايين المشاهدات علي اليوتيوب.



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هدى رمضان اغنية

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