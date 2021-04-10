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أحمد عبد العزيز: ابتعدت عن السينما بسبب أفلام المقاولات.. وأتمنى تقديم شخصية طه حسين

السبت 10/أبريل/2021 - 06:20 ص
بوابة الفجر
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وجه الفنان احمد عبد العزيز،  تحية شكر وتقدير الى المخرج مجدى أبو عميرة، كما أكد انه كان يتمنى أن يعمل مع المخرج محمد  فاضل

واضاف احمد عبد العزيز  خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة أن بدايته كانت قوية جدا فى السينما مع فيلم (عودة بونابر(ت و(حالة تلبس) والعديد من الاعمال الكبيرة ، ثم جاءت افلام مقاولات كثيرة فبعدت عن السينما لفترة ، ثم كانت هناك اعمال درامية رائعة واتجهت الى الدراما . 

وعن شخصية الرئيس انور السادات هو شخصية عظيمة وانا قدمتها فى فيلم حكت فهمى وهو فى منتصف العشرينات واتمنى تقديم شخصية دكتور طه حسين وهى شخصية ثرية وبها كم من التحديات الكبيرة ورحلة كفاح غير طبيعية .


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