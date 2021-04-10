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توفيق عبد الحميد: تربطني رحلة كفاح بالنجم أحمد عبد العزيز.. وأتمنى أن أشاهد مسرحية من إخراجه

السبت 10/أبريل/2021 - 07:47 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان توفيق عبد الحميد، إن النجم أحمد عبد العزيز جاره وصديقه وتربطه به رحلة كفاح مشترك.

وقال عبد الحميد أثناء حلول أحمد عبد العزيز ضيفا على الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس، على شاشة الحياة ، أن أحمد عبد العزيز، ليس صديق فقط ولكنه أستاذ بالنسبة له وأعطاه من خبراته الكثير  .

وطالب توفيق عبد الحميد، أحمد عبد العزيز، بان يكون له مسرحية من اخراجه على الأقل فى المسرح القومى . 

وأشار الى أن أحمد عبد العزيز موهوب جدا ومخرج ممتاز وان التمثيل سرقه من الاخراج وهو فنان شامل وموهب ولديه كفاءة عالية واتمنى ان يقوم باخراج مسرحية ويقدم عمل فنى ويكون له بصمة قوية فى المسرح القومى . 

وعقب احمد عبد العزيز ان هذا الامر صعب وأن المرحلة الحالية فى حياتنا لا تتحمل هذا القدر من الصعوبة والكفاح ولكنى لا اعترض وسوف نرى ما يحدث فى المستقبل  ، مشيدا بالفنان توفيق عبد الحميد وانه فنان كبير وغاب عننا فترة طويلة واتمنى ان يعود لنا. 
 


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