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هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

السبت 10/أبريل/2021 - 07:11 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن شهر رمضان فرصة ذهبية للحفاظ على الصحة، محذرا من تناول المخللات، والسكريات بكثرة، لأنهم يؤثروا على الجهاز المناعي بالسلب.

وأشار "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الجمعة، إلى أنه يجب ان نحرص على ممارسة رياضة المشي بعد الإفطار بساعتين، مع شرب كميات كبيرة من المياه.

وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن المدخنين يمكنهم الامتناع عن التدخين وشرب الشيشة خلال شهر رمضان، ويتخذوه فرصة للإقلاع النهائي عن هذه العادات المضرة للصحة.

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