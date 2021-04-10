الصين تفرض على موقع "علي بابا" غرامة قدرها 2.78 مليار دولار

اتهمت السلطات الصينية موقع التجارة الإلكترونية "علي بابا"، بخرق بعض القواعد القانونية ووقعت عليه غرامة باهظة.





وأفادت قناة العربية الإخبارية، بأن الصين فرضت على موقع "علي بابا"، غرامة 2.78 مليار دولار، حيث عملاق التجارة الإلكترونية بخرق قواعد مكافحة الاحتكار.



