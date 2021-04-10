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الصين تفرض على موقع "علي بابا" غرامة قدرها 2.78 مليار دولار

السبت 10/أبريل/2021 - 07:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
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اتهمت السلطات الصينية موقع التجارة الإلكترونية "علي بابا"، بخرق بعض القواعد القانونية ووقعت عليه غرامة باهظة.

وأفادت قناة العربية الإخبارية، بأن الصين فرضت على موقع "علي بابا"، غرامة 2.78 مليار دولار، حيث عملاق التجارة الإلكترونية بخرق قواعد مكافحة الاحتكار.

يذكر مجموعة علي بابا القابضة هي شركة صينية في حوزة القطاع الخاص الصيني تكسب جل إيراداتها من أنشطتها التجارية عبر شبكة الإنترنت بما في ذلك محرك بحث للتسوق وخدمات الحوسبة السحابية وخدمات الدفع عبر الإنترنت وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى سوق عام يهدف لتسهيل التجارة بين الشركات والأفراد والتجار، على الصعيدين الدولي والصيني.

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الكلمات المفتاحية

علي بابا بوابة الفجر الفجر الصين الاحتكار

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